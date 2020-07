Ultimo aggiornamento: 23:02

Scusate il ritardo. Palleggia, combatte e gioca, la Lazio. È tornata quella vista prima dello stop del campionato. Tranne nel reparto arretrato dove commette un errore dietro l’altro. Ma ribalta il Verona.RADUNOVIC 5Come i gol che subisce, anche se ha poche responsabilità. Inerme.RRAHMANI 5,5Prova a murare tutta la Lazio, ma su Correa si fa beffare dal gioco di prestigio. Rintontito.GUNTER 5,5Devia in porta il tiro di Correa e accorcia male sul poker d’Immobile. Sbadato.VELOSO 6Dà qualità ma poca sostanza. Almeno prova di precisione a cercare la porta. Geometra.FARAONI 5Non soffre Djavan Anderson, perde male il pallone nel quarto gol biancoceleste. Ex.AMRABAT 6,5Trasforma il rigore ed è sempre il migliore.PESSINA 5Devia in porta la punizione di Milinkovic, poi sparisce. Vergognato.LAZOVIC 5Marusic lo contiene, provoca il rigore dell’1 a 1 biancoceleste. Appannato.BORINI 5Strakosha lo ferma sempre perché non mira ma spara forte. Affrettato.ZACCAGNI 5,5Almeno ci prova e lancia Lazovic nei corridoi. Condottiero.EYSSERIC 5Fa il falso nueve, non dà riferimenti agli avversari, ma alla fine nemmeno ai compagni. Contenuto.SALCEDO 5,5Qualche guizzo, ma sposta poco. Comparsa.DI CARMINE NGDIMARCO NGSTEPINSKI NGLUCAS NGJURIC 5,5Va in vantaggio, ma gestisce male i cambi e finisce per capitombolare. Inefficace.STRAKOSHA 7S’allunga all’angolino sul tiro di Veloso, viene spiazzato da Amrabat dal dischetto. Su Lazovic viene salvato dal palo. Protagonista su Borini e miracoloso su Salcedo. Perfetto.PATRIC 6È sempre attento nelle chiusure da ultimo uomo, anche se spesso lascia la sua posizione al centro. Efficace.LUIZ FELIPE 5,5Correndo da dietro sgambetta Zaccagni e provoca il rigore. Rischia l’autogol nel secondo tempo. Maldestro.ACERBI 6,5Ribatte subito un pericoloso cross di Lazovic. Col corpo mura Borini. Sfiora il gol di testa nella ripresa. Highlander.MARUSIC 6Rimane molto bloccato nella propria metà campo, ci mette il fisico. Guerriero.MILINKOVIC 7,5Fa le prove con tiro dalla distanza, sfiora l’incrocio con una girata. Quindi segna la punizione (deviata da Pessina) del vantaggio e infine sforna l’assist a Correa. Gioiello.PAROLO 6,5Corre e ringhia su ogni avversario. Non molla un pallone.LUIS ALBERTO 6,5Prova a segnare dal calcio d’angolo, è lento a tirare al centro area al volo. Su punizione non è preciso, ma sul resto ha il compasso. Geometra.DJAVAN ANDERSON 6Aiuta Acerbi nei ripiegamenti, prende iniziativa e dribbla gli avversari. Diligente.CORREA 7Cerca la combinazione con Ciro, nella ripresa riceve l’assist da Sergej e lo mette sotto le gambe di Rrahmani col piatto. Redivivo.IMMOBILE 8Calcia di poco alto dal limite dell’area. Trasforma il 13esimo e 14esimo rigore e raggiunge quota 33 con un eurogol di prima. E’ il miglior capocannoniere italiano di sempre della Serie A. Infinito.LUKAKU 6,5Entra e mette un traversone perfetto sulla testa di Milinkovic. Fa l’assist per Immobile. Utile.VAVRO 6Controlla la situazione senza nessuna preoccupazione. Sereno.CAICEDO 6Non entra bene in gara. Si allunga il pallone tutto solo davanti alla porta. Fuori forma.ARMINI NGINZAGHI 7,5Urla e detta i movimenti in campo dei suoi uomini, riesce di nuovo a spronarli a vincere, supera Maestrelli nell’anno del tricolore. Gigante.VOLPI 5,5Fischia e interrompe troppo spesso il gioco. Assegna il penalty al Verona per lo sgambetto di Luiz Felipe. Solo col Var assegna un rigore netto a Immobile. Inesperto.