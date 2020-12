Pagelle Bologna-Roma

RAVAGLIA 5,5

Poverino. Arrivano da tutte le parti. Si fa anche male, poi.

DE SILVESTRI 4

Sgroppate rare e inutili. In difesa un disastro.

DANILO 4

Dzeko, soprattutto, lo sognerà per parecchie notti.

TOMIYASU 4

Idem come Danilo. Gli arrivano da tutte le parti, come fermare il mare con le mani.

MBAYE 4,5

Perde tutti i duelli.

(1’ ST PAZ 5

Non va meglio di chi sostituisce.

SVANBERG 5

Combatte, ma non vince mai.

1’ ST MEDEL 6

Mette un po’ di vigore in mezzo al campo, ma cambia poco.

POLI 4,5

Sfortunato nell’autogol, poi scompare.

1’ ST DOMINGUEZ 5

Rischia anche l’espulsione. Meno peggio di tanti altri.

VIGNATO 4,5

Aspettiamo questo ragazzino ormai da un po’. Nessun segnale per ora.

33’ ST BALDURSSON N.G.

SORIANO 4,5

Non basta l’esperienza. Nullo, o quasi.

14’ ST BALDURSSON 5.5

Scompare subito.

BARROW 5

Fumoso.

PALACIO 5

Lampi di pericolosità.

MIHAJLOVIC 4

Ricambia modulo, tornando alle origini, ma non serve a nulla. Si arrende subito e pensa alle prossime.

PAU LOPEZ 6

Un’uscita pericolante ma efficace su Palacio. Spiazzato dall’autogol di Cristante, forse per una mancanza di comunicazione. Un’uscita a vuoto, poi.

KUMBULLA 6,5

Sempre in posizione, diligente e attento. Non fa passare spifferi.

CRISTANTE 6

Percorso alla Sammer, senza il Pallone d’oro. Se la cava bene in impostazione e in fase difensiva. Sfortunato nell’autorete. Errore indolore, alla fine.

IBANEZ 6

Ha davanti il cliente più scomodo, Palacio, protagonista dell’unica azione pericolosa del primo tempo. Per il resto, avanza senza particolari patemi, in una partita molto ben indirizzata.

KARSDORP 7,5

Gli riesce bene anche la fase difensiva, è vero contro il nulla. Ma se arriva a fare una diagonale, vuol dire che pian piano sta imparando il mestiere. Ottima la sgroppata e l’assist per Mkhirayan (poi per Mayoral) per il quinto gol, ecco questa giocata ce l’ha di suo.

VERETOUT 7,5

Oltre a recuperare palloni preziosi, si lancia spesso in avanti. E firma la quarta rete della Roma dopo uno scambio ad alta velocità con Pellegrini e Micki. Sesto gol stagionale. Indispensabile.

VILLAR 7

Ha classe ed eleganza. Sa sempre cosa deve fare con il pallone, pulito su ogni giocata. Ora aspettiamo lo squillo decisivo: un assist, un gol, un tiro in porta.

SPINAZZOLA 8

Vola per l’assist dell’uno a zero. Vola sempre, ormai da un bel po’. In stato di grazia. Rinato.

PELLEGRINI 8

E’ tornato a vedere la luce dietro l’ombra, due assist (uno a buon fine) e un gol. Non segnava in A dal 20 dicembre, in Fiorentina-Roma 1-4. Sorridi, adesso.

MKHITARYAN 7,5

Si stava quasi annoiando, fino a quando anche lui non posta il nome sul tabellino dei marcatori. E siamo a 6 gol e 5 assist nelle 11 gare di campionato. Decisivo.

DZEKO 7,5

Si mangia due gol facili facili, ma fa cose impressionanti, oltre alla rete, che lo porta a quota 111 (raggiunto Amedeo Amadei al 3° posto nella classifica dei marcatori all-time in maglia giallorossa), da segnalare la splendida apertura - da rifinitore - per Karsdorp nell’azione del quinto gol.

SMALLING 6

Minuti in scioltezza.

MAYORAL 6

Ha due buone possibilità per fare male (ancor di più) al Bologna. Ha pietà.

PEREZ 6

Partecipa.

CALAFIORI NG

FONSECA 7,5

Dalla tribuna si gode lo spettacolo (in panchina c’è Nuno Campos). La Roma rende modesto - in poco tempo - un Bologna già modesto di suo. E non molla la scia Champions.

CALVARESE 6,5

Bene, anche nella scelta dei cartellini. Specie quando cambia idea.

Ultimo aggiornamento: 18:10

