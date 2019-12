Proposta di matrimonio sotto l'albero: quando la richiesta degli atleti è speciale

Proposta di matrimonio sotto l'albero. Il campione Nba Marco Belinelli, l'ex numero del nuoto Filippo Magnini e la regina delle nevi, Lindsay Vonn, hanno scelto il giorno di Natale per annunciare il grande passo, naturalmente sui social, e con una formula che accomuna tutti: «Ha detto sì...» hanno scritto il cestista e il nuotatore riferendosi alle fidanzate. «Ha detto si» scrive l'americana che ha spiazzato tutti regalando l'anello di fidanzamento al campione di hockey Subban. Insomma voglia di nozze e missione compiuta: Belinelli sposerà la sua storica fidanzata, Martina Serapini, che da due anni lo ha seguito negli Usa, a San Antonio: la guardia degli Spurs, 33 anni, unico italiano ad aver vinto il titolo del basket oltreoceano, ha condiviso la foto che ritrae la foto della mano della compagna sulla sua e un vistoso anello di fidanzamento.



«Buon Natale a tutti, ha detto sì» scrive il campione Nba. E giù una valanga di congratulazioni da amici e fan. Stessa scelta per Magnini che legato all'ex velina, Giorgia Palmas dal marzo 2018, non aveva nascosto negli ultimi mesi il desiderio del matrimonio. E così dopo aver fatto le prove generali a inizio dicembre con una foto che lo ritraeva con la dolce metà già in abito bianco, l'albero di Natale sullo sfondo e la dedica «I sogni sono desideri di felicità», adesso ha ufficializzato il grande passo. «She said yes...» scrive Re Magno, postando una foto abbracciato con la Palmas e circondato da alberi addobbati. «Sono la persona più felice del mondo - l'immediata replica, sempre via social della futura sposa -. Sono tanto emozionata, ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento ma so per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi noi, abbiamo vissuto una favola. Ti Amo da morire Filippo, sono la persona più felice del mondo».



La modella e conduttrice ha una figlia nata nel 2008 dalla relazione con il calciatore Davide Bombardini, mentre Magnini è stato fidanzato con Federica Pellegrini. Il Natale 2019 ha scatenato la voglia di nozze anche al portiere del Valladolid, Andrij Lunin, che ha scelto lo stadio per fare la dichiarazione alla sua fidanzata. La foto postata sui social lo ritrae in ginocchio mentre chiede la mano alla futura sposa, Anastasia Tamazova. «He said yes» scrive invece Lindsay Vonn che, in barba alla tradizione, ha fatto il primo passo chiedendo al fidanzato (Subban, giocatore dei New Jersey Devils) di sposarla. «Nel nostro secondo anniversario - scrive la campionessa di sci - ho chiesto a PK di sposarmi e ha detto si. Si parla di uguaglianza, ma le azioni contano più delle parole. Anche gli uomini dovrebbero ricevere gli anelli di fidanzamento. Non vedo l'ora di sposarti tesoro». E anche qui il sì è arrivato nel giorno di Natale.

