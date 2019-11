Napoli alla sfida decisiva con il Milan: Ancelotti potrebbe confermare il 4-4-2

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - Ripartire per uscire dalla crisi. E’ l’unica strada a disposizione del Napoli. L’appuntamento di sabato a San Siro con il Milan è fondamentale per il futuro degli azzurri, scivolati al settimo posto in classifica, ma anche per quello di Carlo Ancelotti che ha bisogno di una rapida inversione di tendenza e di ritrovare la sua squadra. La vittoria manca da cinque partite e la prestazione col Genoa, prima della sosta, ha destato diverse preoccupazioni per l’approccio e la determinazione della squadra.LE MOSSE DI CARLETTO. Il cambio modulo non è più così scontato. Ancelotti ha pensato e valutato il 4-3-3 ma contro il Milan dovrebbe confermare il 4-4-2. L’obiettivo dell’allenatore è una squadra più solida, a prescindere dall’abito tattico e per questo motivo il rientro di Allan sarà fondamentale. Il centrocampista brasiliano garantisce equilibrio e una capacità d’interdizione d’impatto.DUBBI IN ATTACCO. Arek Milik è fuori e quasi certamente salterà pure il Liverpool, Mertens è rientrato soltanto oggi dagli impegni con la nazionale belga e quindi è in dubbio per la sfida di San Siro. Ancelotti potrebbe puntare su Lozano e magari Insigne che è tornato rinfrancato dagli impegni con l’Italia, dove ha giocato nel ruolo a lui più congeniale. Nel Napoli, però, potrebbe spostarsi nuovamente e lasciare ‘l’amata’ fascia sinistra. Ancelotti ufficializzerà domani le sue scelte. La sfida col Milan è decisiva. Il Napoli non può sbagliare.