Napoli-Roma sarà diretta da Di Bello. Lazio-Udinese a Aureliano

È Marco Di Bello l'arbitro designato per Napoli-Roma, posticipo domenicale in programma al San Paolo. Lo rende noto l'Aia. Sassuolo-Inter è stata affidata ad Irrati, mentre per Milan-Fiorentina è staro scelto Abisso. Per Atalanta-Verona ci sarà Massa. E' Aureliano di Bologna, invece, il direttore di gara di Lazio-Udinese.

Queste le designazioni complete:

ATALANTA – H. VERONA Sabato 28/11 h. 20.45

MASSA

IMPERIALE – TARDINO

IV: MARINELLI

VAR: LA PENNA

AVAR: PASSERI

BENEVENTO – JUVENTUS Sabato 28/11 h. 18.00

PASQUA

BOTTEGONI – LOMBARDO

IV: SACCHI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CECCONI

BOLOGNA – CROTONE h. 15.00

SERRA

MONDIN – DEI GIUDICI

IV: ORSATO

VAR: VALERI

AVAR: DE MEO

CAGLIARI – SPEZIA h. 18.00

MARINI

PAGLIARDINI – VONO

IV: MAGGIONI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: COSTANZO

GENOA – PARMA Lunedì 30/11 h. 20.45

MARIANI

PRENNA – VILLA

IV: DI MARTINO

VAR: MARESCA

AVAR: LIBERTI

LAZIO – UDINESE h.12.30

AURELIANO

CARBONE – PAGNOTTA

IV: PRONTERA

VAR: BANTI

AVAR: DI VUOLO

MILAN – FIORENTINA h.15.00

ABISSO

LO CICERO – TOLFO

IV: FOURNEAU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI IORIO

NAPOLI – ROMA h. 20.45

DI BELLO

TEGONI – BINDONI

IV: MANGANIELLO

VAR: CALVARESE

AVAR: PERETTI

SASSUOLO – INTER Sabato 28/11 h. 15.00

IRRATI

FIORITO – BACCINI

IV: GHERSINI

VAR: CHIFFI

AVAR: VALERIANI

TORINO – SAMPDORIA Lunedì 30/11 h. 18.30

DOVERI

PAGANESSI – RASPOLLINI

IV: RAPUANO

VAR: NASCA

AVAR: ALASSIO



