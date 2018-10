Napoli-Liverpool, le pagelle: Allan è un gigante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospina 6,5Salva il risultato con alcune uscite tempestive, confermando i progressi.Maksimovic 6,5Ottima prova nell'inedita posizione di terzino destro, anche con buona personalità.Albiol 6Il Napoli non va mai in sofferenza ed il merito è dell'ottima tenuta dei difensori.Koulibaly 6Rimedia un cartellino evitabile, ma nel complesso limita alla grande Salah.Rui 6,5Dopo la brutta giornata di Torino, una gara di grinta e lucidità, con tanti cross pericolosi.Callejon 6,5Meriterebbe il gol, trova invece l'assist per la zampata di Insigne.Allan 7Un gigante. Contro i bulldog inglesi, ruggisce e azzanna con piglio da mastino.Hamsik 6Molto bene per oltre un'ora, poi sbaglia qualcosina di troppo e viene sostituito.Fabian 6Qualche errore in fase di ultimo passaggio, ma anche grande presenza a tutto campo.Milik 6Si fa apprezzare più con i piedi che con la testa, impegnando Alisson di sinistro.Insigne 7Si riscatta dopo la prova opaca di Torino, firmando con un bel gol l'impresa azzurra.Verdi 6Entra con lo spirito giusto, giocando di fioretto e di spada.Mertens 6,5Prima colpisce una traversa, poi innesca l'azione del gol.Zielinski ngPrende il posto di Hamsik nel gran finale di partita colorato d'azzurro.