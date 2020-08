Napoli, Insigne nell'ultimo allenamento test decisivo per il Barcellona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - Terapie, palestra e parte del lavoro con la squadra. Lorenzo Insigne aumenta il ritmo in vista della sfida con il Barcellona, in programma sabato alle 21 al Camp Nou. Il capitano comincia a forzare per verificare le sue sensazioni. La prova generale sarà effettuata domani mattina nel corso della rifinitura che il Napoli svolgerà allo stadio San Paolo. Insigne farà anche nuovi accertamenti radiografici per valutare l’entità della lesione. Solo a quel punto sarà presa una decisione. Resta l’ottimismo, ma l'ultimo allenamento sarà decisivo. Gattuso sta aspettando: vuole il suo campione al top per schierarlo dal primo minuto, altrimenti potrebbe prendere in considerazione altre ipotesi.ELMAS SCALPITA. Se Insigne non dovesse farcela, toccherebbe al giovane talento macedone. E’ stato già schierato nel tridente offensivo e interpreta bene il ruolo. E’ favorito eventualmente su Lozano che rappresenta una soluzione da sfruttare in corso d’opera.DEMME IN MEDIANA. Il centrocampista tedesco dovrebbe vincere l’ultimo ballottaggio per quanto riguarda la formazione titolare. E’ favorito su Lobotka, schierato spesso da Gattuso perché garantisce un buona qualità di palleggio. Demme ha maggiore sostanza e può rappresentare un buon filtro davanti alla difesa.IL PROGRAMMA DEL NAPOLI. La trasferta sarà blindata per la nuova emergenza Covid che è esplosa in Catalogna. Il gruppo azzurro si ritroverà questa sera in ritiro all’Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele. Domani mattina allenamento allo stadio e poi pranzo in albergo. La partenza in aereo è prevista nel pomeriggio e non ci sarà la rifinitura al Camp Nou da parte degli azzurri.