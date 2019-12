Napoli-Genk, le pagelle: Milik protagonista. Mertens sale a 118 reti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI -Meret 6 - Sicuro ed efficace nelle rare occasioni in cui il Genk si affaccia in area.Di Lorenzo 6,5 - Sempre preciso e puntuale, offre dinamismo e lucidità.Koulibaly 6 - Sfiora la rete in avvio, poi infiamma il San Paolo con un paio di incursioni offensive.Manolas 6 - Prestazione sontuosa per il centrale greco, che non concede spazi a nessuno anche di testa.Rui 6 - Corre e si affanna per tutti i novanta minuti, strappando applausi convinti.Callejon 6 - Si procurai due rigori che consentono al Napoli di chiudere definitivamente il match.Allan 6,5 - Gioca quasi da play basso, indovinando lanci di rara bellezza.Fabian 6 - Qualche errore di troppo, cresce col passare dei minuti.Zielinski 6 - Dà ordine e rigore al gioco azzurro, partendo dalla sinistra.Milik 8 - Rientra con una tripletta che cancella la lunga assenza e i gol falliti all'andata.Mertens 6,5 - Cerca il gol con insistenza e lo trova nella ripresa su rigore.Gaetano n.g. - Debutta in Champions con il risultato ormai in cassaforte.Llorente n.g. - Pochi minuti in campo per lui, per dar modo a Milik di rifiatare.Lozano n.g. - Prende il posto di Callejon nell'ultima fase del match.GENK -Vandevoordt 5 - Debutta in Champions con una papera e tanti gol al passivo: potrà rifarsi in futuro.Maehle 5,5 - Prova a spingere sulla destra, ci riesce solo a sprazzi e senza essere incisivo.Dewaest 5 - Qualche pasticcio di troppo, in una serata poco brillante per tutta la squadra.Lucumi 5 - Non riesce a contrastare gli attaccanti del Napoli, che godono di troppa libertà.De Norre 5 - Procura un rigore e non è l'unica pecca della sua prestazione, decisamente opaca.Hrosovsky 6 - Tra i migliori dei suoi, prova spesso il tiro ma senza fortuna.Berge 5,5 - Osservato speciale, non riesce a illuminare il gioco del Genk.Ito 6 - Qualche buona giocata sulla fascia destra, strappa applausi meritati.Samatta 5,5 - Meno brillante rispetto al match di andata, Koulibaly lo sovrasta sempre.Paintsil 5 - Estemporanee le sue folate, anche se sfiora il gol con un gran tiro.Onuachu 5 - Si mangia due reti nel primo tempo, peccando di lucidità in zona gol.Bongonda 5,5 - Entra a gara abbondantemente compromessa e non riesce a incidere.Hagi n.g. - Sfiora il gol sullo 0-4, mancando il tap-in.Borges n.g. - Prende il posto di De Norre negli ultimi, ininfluenti minuti.