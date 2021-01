Napoli, Gattuso cerca la vittoria in Coppa Italia per uscire dalla crisi e blindare la panchina

NAPOLI - Un appuntamento che ha il sapore del dentro o fuori. Rino Gattuso è stato travolto dalle critiche e dalla rabbia del presidente De Laurentis dopo il ko del Bentegodi contro il Verona e adesso ha l'obbligo di imboccare la strada giusta domani sera (inizio alle 21, diretta su Raidue) nel match contro lo Spezia. Per il Napoli la posta in palio è duplice: deve conquistare la semifinale di Coppa Italia e allontanare i cattivi pensieri sul futuro dell’allenatore, la cui posizione traballa da qualche giorno nonostante un accordo per il rinnovo già trovato, ma adesso congelato a causa della crisi che ha allontanato il Napoli dal quarto posto.

OBIETTIVO TRE VITTORIE. La società si aspetta un’inversione di marcia concreta. Nel mirino ci sono tre vittorie prima dell’appuntamento contro la Juventus: lo Spezia domani, poi Parma e Genoa. Gattuso è convinto di poter risollevare la situazione: il dialogo con il gruppo resta solido, ma ha bisogno di una prestazione convincente al Diego Maradona nella sfida contro la neo-promossa di Italiano che ha già vinto a Fuorigrotta lo scorso 6 gennaio.

LA FORMAZIONE. Gattuso dovrà fronteggiare l’emergenza in attacco. Andrea Petagna non è al meglio e la sua presenza sarà confermata soltanto a ridosso della partita. L’allenatore gli ha chiesto di stringere i denti: Victor Osimhen e Dries Metens non sono ancora al meglio e non garantiscono la tenuta dei novanta minuti. Gattuso non cambierà molto: probabile turno di riposo per Bakayoko in mediana e ballottaggio sulla destra tra Lozano e Politano. Senza il francese, il modulo potrebbe diventare anche il 4-3-3. Confermato il capitano Lorenzo Insigne: deve reagire dopo la brutta prestazione del Bentegodi e trascinare il Napoli alla vittoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA