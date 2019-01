Napoli in emergenza contro la Lazio: mancano 4 titolari

Ultimo aggiornamento: 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La parola d’ordine del Napoli è una sola: bisogna far fronte all’emergenza in vista del match di domani sera contro la Lazio. Carlo Ancelotti dovrà fare i conti con quattro assenze pesanti: mancheranno Koulibaly, Allan, Insigne – tutti e tre squalificati – e l’infortunato Marek Hamsik. La difesa, dunque, perderà il suo punto di riferimento, così come la mediana che non avrà i due titolari al centro. In attacco, invece, mancherà Lorenzinho che è stato il protagonista assoluto nella prima parte della stagione.LE SCELTE. Ancelotti non ha ancora deciso chi schiererà, ma alcune scelte sembrano obbligate. In difesa si va verso la coppia Albiol-Maksimovic con Hysaj e Ghoulam sugli esterni. In mediana è pronto alla riconferma Diawara: al suo fianco Zielinski, favorito su Fabian che dovrebbe così tornare sulla fascia sinistra.IL TANDEM OFFENSIVO. Le buone notizie sono arrivate da Dries Mertens che ha smaltito il problema alla caviglia: il belga sarà titolare accanto a Milik, l’attaccante più in forma del Napoli. E’ stato decisivo purein Coppa Italia con il Sassuolo realizzando una rete e l’assist per il raddoppio di Fabian.I CONVOCATI. Sono diciannove i giocatori convocati da Carlo Ancelotti per il match contro la Lazio. Ecco l’elenco completo: Meret, Ospina, Karnezis, Mario Rui, Maksimovic, Albiol, Ghoulam, Luperto, Malcuit, Hysaj, Zielinski, Fabian Ruiz, Rog, Diawara, Verdi, Mertens, Callejon, Milik, Ounas.IL SAN PAOLO. Non ci sarà l’atmosfera delle grandi occasioni sugli spalti. La prevendita non è decollata: saranno circa 25mila gli spettatori.