Napoli, la difesa di Ghoulam: «Troppe critiche, siamo soli contro tutti»

«Ormai abbiamo capito che siamo noi contro tutti gli altri. Abbiamo ricevuto moltissime critiche ma noi facciamo il nostro percorso, più uniti che mai». Lo ha detto Faouzi Ghoulam a Radio Kiss Kiss Napoli. Il terzino algerino ha sottolineato: «Tutti vogliono battere il Napoli e noi dobbiamo essere orgogliosi di rappresentare la città. Vogliamo vincere qualcosa, negli ultimi anni siamo sempre arrivati secondi e non ci piace. Vogliamo fare anche un percorso brillante in Champions per infiammare la piazza napoletana che ne ha bisogno. Ora dobbiamo battere Verona e Salisburgo. Abbiamo pareggiato due partite contro Genk e Torino e il giudizio è stato un pò forte nei nostri confronti, dobbiamo stare tranquilli, i tifosi ci devono credere e ci sapranno aiutare».





