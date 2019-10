Insigne e l'abbraccio al tecnico: «Con Ancelotti ho sbagliato»

«Io accetto le scelte di Ancelotti e sono andato in panchina tranquillo. Per vincere questa partita serviva tutta la squadra e stasera s'è visto, tutti noi che siamo entrati abbiamo dato il nostro contributo». Lo ha detto l'attaccante del Napoli Lorenzo Insigne ai Sky Sport dopo la vittoria a Salisburgo. «L'abbraccio al mister? Ho avuto degli screzi con lui, ma è acqua passata - ha affermato Insigne -. Lo stimo tanto, è un grande allenatore e ci tenevo a correre verso di lui. Ho sbagliato io qualche atteggiamento, ho chiesto scusa ed è tutto alle spalle». «Siamo felici per la vittoria di oggi, è giusto festeggiare - ha proseguito . ma restiamo sereni per le altre partite. Ora dobbiamo pensare al campionato».





