Mondiali, Olanda contro la Fifa: «Perchè giocare alle 15?»

È già polemica a 24 ore da Italia-Olanda di domani a Valenciennes, valevole per i quarti di finale del Mondiale di calcio donne. Il tema sul quale le olandesi sono irritate è l'orario, le 15 nel giorno previsto di maggior afa di questi giorni in Francia: «abbiamo scritto una lettera alla Fifa, chiedendo di giocare ad un altro orario - ha detto piuttosto seccata in conferenza stampa la ct Sarina Wiegman - abbiamo avuto una risposta: giocheremo alle 15. Evidentemente ci sono motivi importanti».





