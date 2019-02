Mihajlovic: «La Roma è un top club ma il Bologna non parte sconfitto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«I ragazzi si sono allenati bene, abbiamo preparato la partita con molta attenzione. La Roma ha giocatori di grande qualità che possono risolvere il match in ogni momento, noi però non partiamo sconfitti». È pronto alla sfida dell'Olimpico contro i giallorossi il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic. «Dobbiamo pensare partita dopo partita senza pensare alla classifica, se continuiamo a giocare in questo modo abbiamo ottime possibilità di salvarci -prosegue l'ex giocatore della Roma guardando alla classifica-. La mentalità è sempre quella di giocare le partite alla nostra maniera, ribattendo colpo su colpo. Se siamo concentrati possiamo mettere in difficoltà la Roma». E sulla formazione da schierare all'Olimpico conclude. «Palacio non saranno della partita, sarà una assenza pesante ma sono sicuro che chi giocherà al suo posto non lo farà rimpiangere. Per quanto riguarda Santander e Destro stanno bene, hanno le stesse possibilità di giocare».