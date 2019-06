© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo solamente una stagione si è chiuso il rapporto tra il Matteo Persia e La Rustica. «La società ha deciso di fare altre scelte e di comune accordo abbiamo deciso di prendere strade diverse” ha commentato il centrocampista classe 1990 che con il club di Via Galatea ha ottenuto un buon quinto posto nel girone C di Promozione. Tra i ricordi memorabili di questo campionato non può che esserci l'eurogol messo a segno nella sfida casalinga vinta 2-1 contro il Real Morandi con una punizione battuta poco dopo la metà campo. Il profilo di Persia si appresta dunque a fare gola sul mercato a tante società in cerca di un mediano di qualità ed esperienza: Sto valutando varie possibilità. Al momento c’è stata solamente qualche chiacchierata ma niente di concreto. Aspetto un progetto importante: dopo aver vinto 2 campionati in Promozione con il Casal Barriera e il Pro Roma, mi piacerebbe continuare a stare ai vertici».