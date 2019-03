© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinquina. Secca, storica, importantissima. Cinquina di gol, centrata da Manuel Vittorini ,attaccante del Civitavecchia, che ha regalato, oltre al personale record, anche un'importante vittoria esterna ai nerazzurri, che si sono imposti 5-3 sul campo del Campus Eur. L'attaccante ha messo a segno tutte e cinque le reti su azione, senza usufruire di calci piazzati, segnale che la giornata è stata davvero magica per Vittorini, che con queste cinque reti scala prepotentemente la classifica dei marcatori, assestando si al secondo posto, alle spalle di Re Calì.Ventotto le reti per l'attaccante del Montespaccato, 27 quelle per Vittorini, che diventa il quinto calciatore nella storia dell'Eccellenza ad aver messo a segno cinque reti in una sola partita. Che rappresentano un primato, ma non un record, in quanto Francesco Pistolesi, nella stagione 2012-13, di reti in una sola gara ne segnò addirittura sei. Vittorini, tuttavia, si prende il posto d'nore, affiancandosi a Gianluca Toscano (cinquina con il Pisoniano nel 2010-11), Roberto Romagnoli (Almas, stagione 2011-12), Alessio Carlini (stagione 12-13 maglia del Morolo) e Gianluca De Dominicis (stagione 13-14 vestendo la maglia del Monterotondo).