Sul calendario di Lucas Leiva c’è una data cerchiata in rosso: mercoledì 7 luglio, giorno di Lecce-Lazio. Tornare in campo allo Stadio di via del Mare è l’obiettivo del brasiliano. La speranza di Simone Inzaghi, in realtà, è averlo disposizione già per il match contro il Milan di sabato prossimo all’Olimpico. Una previsione piuttosto ottimistica. Leiva accusa ancora fastidio al ginocchio, dopo l’operazione al menisco dello scorso aprile. Tutti lo aspettavano per la ripresa del campionato, invece, è stato costretto a fermarsi, saltando Atalanta, Fiorentina e anche la sfida di domani contro il Torino.Al Comunale non ci sarà neanche Luiz Felipe. Il difensore sabato si è sottoposto ad accertamenti che ancora consentono un suo rientro in campo. Lo stiramento all’adduttore è in via di guarigione. Più chance, invece, per Danilo Cataldi. Il centrocampista è reduce da una brutta distorsione alla caviglia rimediata a Bergamo. Le sue condizioni migliorano di giorno in giorno. Contro la Fiorentina è andato in tribuna, urlando quasi più di Inzaghi per incitare i compagni. Sarà convocato per Torino e potrebbe trovare spazio a gara in corso. Sotto controllo restano Marusic, Radu e Correa. Rientro rimandato alla prossima stagione per Senad Lulic, la cui presenza nello spogliatoio è fondamentale per tenere alta l’attenzione e continuare a vivere il sogno.