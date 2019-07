Lazio, Lotito e Tare in ritiro con la squadra: vertice con Inzaghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Passeggia lentamente a bordo campo, sotto la tribuna del campo Zandegiacomo. Claudio Lotito arriva nel ritiro di Auronzo di Cadore dopo l’acquazzone che caratterizza il primo pomeriggio di ieri e porta il sole. Gli spettatori del secondo allenamento di giornata lo applaudono, lo incitano, mentre la squadra di Simone Inzaghi prova schemi e movimenti. I tifosi gli chiedono autografi, selfie e video-messaggi da inviare ad amici e conoscenti lontani dalle Tre Cime di Lavaredo. Il numero uno biancoceleste accontenta tutti, anche chi prova a fare due chiacchiere con lui, avvicinando la rete che separa il prato dagli spalti. «Presidente, vogliamo altri acquisti», una delle richieste. «La Lazio fa gli acquisti che servono, quelli giusti» la risposta di Lotito. Del resto «al contrario di altri, non dobbiamo vendere prima di comprare, come dimostra il mercato che stiamo facendo». Un adagio che il numero uno laziale ripete da tempo, anche perché il bilancio della società è sano e virtuoso. «Presidente, non smantelli la Ferrari», l’invito malizioso di un signore. «Non farò diventare la Lazio una 500», la replica del patron, che durante la passeggiata alza lo sguardo verso le Dolomiti, poi scruta le strutture del centro sportivo: la palestra, gli spogliatoi e l’infermeria.PATER FAMILIASSi intrattiene con lo staff medico e tecnico, con i dirigenti e saluta i suoi giocatori. Osserva la prima parte della seduta vicino al club manager Angelo Peruzzi poi parla con Simone Inzaghi, prima del discorso a cena con tutta la squadra, compreso il ds Igli Tare, arrivato nel tardo pomeriggio. Saluta i nuovi, Lazzari, Vavro, Adekanye e Jony, e si intrattiene con il resto della rosa, da Immobile a Radu.Nel reintegro del romeno il presidente ha avuto un ruolo fondamentale, da vero pater familias, pronto a riaccogliere il figliol prodigo dopo lo strappo con alcuni membri della società. La visita di Lotito, che ha da poco festeggiato i 15 anni alla presidenza della Lazio, tiene alta l’attenzione e fa sentire al gruppo la presenza del club. Dopo la classica partita a carte, il presidente a tarda notte rincasa a Cortina D’Ampezzo, mentre i giocatori riposano nelle loro camere.L’INFERMERIAOggi è in programma la terza amichevole del ritiro. Al campo Zandegiacomo la Lazio affronterà la Triestina, che milita in Lega Pro. Fischio d’inizio alle ore 17, ingresso 12 euro, gratuito per gli under 8. Non sarà della partita Lucas Leiva, alle prese con una lesione distrattiva alla coscia destra, anche se la società fa sapere che per capire l’entità dell’infortunio serviranno ulteriori esami.Nonostante le smentite, c’è chi giura e assicura che i controlli fatti ieri mattina ad Auronzo abbiano confermato il timore di una lesione. Insomma, fisioterapia e manipolazioni fino al termine del ritiro per l’ex Liverpool. Out anche Marusic (sospetta lesione al collaterale del ginocchio) e Durmisi (stiramento flessore). Saranno tutti presenti alla pizzata questa sera in un ristorante vicino all’hotel che ospita la Lazio.