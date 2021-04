Caso tamponi, Lotito squalificato dodici mesi in appello

Sono dodici i mesi di squalifica che la Corte d'Appello della Figc ha inflitto a Claudio Lotito per la vicenda tamponi. Il giudizio è arrivato in giornata e segue la sentenza di primo grado del 26 marzo, quando il Tribunale Federale Nazionale aveva emesso la sentenza che attribuiva 7 mesi di inibizione allo numero 1 della Lazio più un'ammenda di 150.000 euro alla società.

APPROFONDIMENTI CASO TAMPONI Lazio, caso tamponi: terminato il processo in secondo grado.... CALCIO Lazio, caso tamponi: c'è l'appello, Lotito punta alla... CALCIO Lazio, oggi Lotito presenta il ricorso contro la sentenza-tamponi

"Siamo sorpresi, aspettiamo di leggere le motivazioni però se la Corte ha deciso così ci spiegherà, e se non saremo d'accordo procederemo davanti al giudice superiore" - spiega Gian Michele Gentile, avvocato della società capitolina, che vede inasprirsi anche la pena pecuniaria di ulteriori 50.000 euro. I reclami per i due medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia invece sono stati respinti.

Lazio, caso tamponi: c'è l'appello, Lotito punta alla revoca dell’inibizione

In arrivo quindi ora ulteriori mosse da parte del presidente biancoceleste, che si è visto prolungare la pena e che quindi rischierebbe il decadimento a vita da tutte le cariche federali, visto che i 12 mesi di inibizione si vanno a sommare ai 2 di "agentopoli" e la cui somma oltrepassa il limite massimo consentito (fissato a 12 mesi e un giorno). L'ultimo grado di giudizio è riservato al Collegio di Garanzia del Coni, che probabilmente nei prossimi giorni avrà le mani piene, e come spiega sempre l'avvocato laziale "per farlo decadere ci deve essere una sentenza definitiva che confermi questi mesi, ovvero quella del collegio di garanzia del Coni. Fino a che non ci sarà questa pronuncia, rimane al suo posto".

Lazio, oggi Lotito presenta il ricorso contro la sentenza-tamponi

Ultimo aggiornamento: 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA