Live Italia-Olanda dalle 20:45 diretta: probabili formazioni e precedenti

Si gioca a Bergamo, davanti ad una delegazione di medici e sindaci della Provincia, in una delle zone più colpite dal Covid-19. La Nazionale di Roberto Mancini chiude stasera le due settimane d'impegni internazionali contro l'Olanda, per la quarta giornata di Nations League. Gli azzurri sono primi nel girone, un punto davanti (5 contro 4) alla squadra di De Boer. Una vittoria stasera metterebbe quasi la parola fine al passaggio del turno nella competizione organizzata dalla Uefa. Ma a tenere banco, ovviamenete e purtroppo, è la questione coronavirus con la falsa positività di El Shaarawy che ha messo in ansia la spedizione azzurra. Tutto rientrato alla fine con l'esterno ex Roma che già stasera potrebbe scendere in campo. Rispetto all'undici iniziale che ha pareggiato in Polonia, ci sarà spazio per Immobile al posto dello squalificato Belotti. Anche Kean e Berardi sperano in un posto, ma il Mancio sembrerebbe ancora una volta intenzionato a mandare in campo dal 1' sia Chiesa che Pellegrini. Dubbi che verranno sciolti solamente nel pomeriggio, visto che la rifinitura di ieri sera è stata fatta col distanziamento in attesa degli accertamenti sul Faraone. Nei "Tulipani" l'osservato speciale sarà Depay.

I PRECEDENTI: Ampiamente a favore dell'Italia gli incroci contro l'Olanda. Nelle ultime 5 partite sono arrivate 3 vittorie e 2 pareggi. L'ultima sfida è stata quella del 7 settembre (0-1) con gol di Barella, nella serata resa amara dal grave infortunio che ha colpito Zaniolo. In totale, il computo su 22 partite è di solamente 2 sconfitte.

DIRETTA TV: La partita sarà trasmessa, dalle 20:45, su Rai 1.

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini. All.: Mancini.

OLANDA (4-3-3): Cillesen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, Van De Beek, De Jong; Berghuis, Depay, Promes. All.: De Boer.

ARBITRO: Taylor (Inghilterra)

