Polonia in testa nel girone dell'Italia: doppio Lewandowski più Linetty contro Dzeko. Lukaku trascina il Belgio

Lewandowski va in testa nel girone dell'Italia. Polonia batte Bosnia 3-0 (2-0) in una partita della 4/a giornata del Girone 1 della Lega A (lo stesso dell'Italia) della Nations League, disputata sul terreno del Miejski Stadion a Wroclaw. I gol: al 40' Lewandowski e al 45' Linetty. Nella ripresa al 6' ancora Lewandowski. Polonia prima nel girone con 7 punti, uno in più dell'Italia e 2 in più dell'Olanda.

C'è tanto del campionato italiano nella tornata di partita valide per la 4/a giornata della Nations League: spicca il ko casalingo dell'Inghilterra, battuta a Wembley dalla Danimarca per 1-0. Ha deciso il match la rete su rigore dell'interista Eriksen al 35'. Tris del Portogallo a Lisbona, stadio José Alvalade, alla Svezia: privi di CR7, i lusitani hanno spiccato il volo grazie alle reti di Bernardo Silva al 21', Jota al 44' del primo tempo e al 27' della ripresa. Finisce 2-2 fra Turchia e Serbia (con un gol a testa del milanista Calhanoglu e del laziale Milinkovic-Savic), successo della Francia campione del mondo a Zagabria contro la Crozia, nella rivincita della finale dei Mondiali 2018 in Russia. Griezmann e Mbappé fanno volare i 'gallettì, inutile la rete di Vlasic per la formazione di Zlatko Dalic. La Romania cade in casa contro l'Austria (1-0, gol di Schopf), con lo stesso punteggio (autogol di Dallas) la Norvegia si impone in casa sull'Irlanda del Nord. Una doppietta di Romelu Lukaku regala al Belgio il successo (2-1) sul campo dell'Islanda, in campo senza il proprio staff tecnico. Il ct Erik Hamren, infatti, è stato messo in quarantena assieme ai propri collaboratori dopo un caso di positività al coronavirus. Non è bastato alla Slovacchia il gol in apertura di Hamsik in casa contro Israele, che ha vinto per 3-2 con tripletta dell'ex fantasista del Palermo, Zahavi. Altri risultati: Scozia-Repubblica Ceca 1-0, Macedonia-Georgia 1-1, Estonia-Armenia 1-1, Russia-Ungheria 0-0, Grecia-Kosovo 0-0, Bulgaria-Galles 0-1 e Bielorussia-Kazakistan 2-0.

Ultimo aggiornamento: 23:21

