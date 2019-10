Serie A, aperta un'indagine sulle frasi di Preziosi riguardo l'elezione in Lega di Miccichè

La procura della federcalcio ha appena aperto un'indagine sulle frasi del presidente del Genoa, Preziosi, con le quali viene messa in dubbio la regolarità del voto dell'assemblea di Lega del marzo 2018 guidata dall'allora commissario Malagò e nella quale fu eletto presidente Gaetano Miccicchè. Preziosi recentemente a Business Insider ha parlato di «non correttezza» della procedura di un'elezione per la quale,secondo statuto, ci sarebbe voluto lo scrutinio segreto e che invece avvenne per acclamazione.





