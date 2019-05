Le pagelle, flop per Edimilson e riscatto per Bakayoko

© RIPRODUZIONE RISERVATA

7 LAFONTAlcuni buoni interventi consentono alla squadra di non andare al riposo sotto di 3 gol. Uno dei pochissimi a salvarsi.LAURINI 5Incerto spesso, è in linea col rendimento della squadra24’ st GERSON 5,5 Il solito giocatore incompiuto5,5 MILENKOVICE’ vero che Piatek non è in una delle sue migliori serate, ma lui non è più quello di inizio stagione6,5 VITOR HUGOIl brasiliano spesso discusso, e a ragione, col Milan ha disputato una buona gara. Bravo negli anticipi5 BIRAGHIUn altro viola uscito dai radar.5 BENASSIPrima segnava e faceva legna con qualità: ora non fa più nulla.4 EDIMILSON FERNANDESIl peggiore in campo, non ne azzecca una.29 st VLAHOVIC 5,5 Ha una chance e la spreca5 DABOGioca per la sua qualità agonistica, ma affonda nel centrocampo milanista39’ st NORGAARD sv5 MIRALLASSembra partire abbastanza bene, ma poco dopo si inabissa5,5 MURIELIn campionato non segna dal 10 marzo all’Olimpico con la Lazio: ci va vicino in apertura, ma dopo non si vede più.5,5 CHIESATenta un bel tiro, sbaglia un gol, ma anche Federico si è spento e questo è il segnale della crisi viola.5 MONTELLALe sta provando tutte, ma la squadra è impaurita e scarica. I frutti del suo lavoro per adesso non arrivano.6,5 DONNARUMMAUna parata su Muriel, ma la più bella la effettua salvando su Kessie… Si ripete dopo su Chiesa6 ABATEMirallas e Chiesa nel primo tempo lo lasciano sereno, lui presidia la zona6 MUSACCHIOLavoro normale6 ROMAGNOLILe punte viola non spingono e lui controlla.6 RODRIGUEZGioca ordinato6 KESSIELa sua fisicità si fa sentire nel mezzo: niente di particolare, ma fa il proprio lavoro.7 BAKAYOKOUno dei migliori, dirige a proprio piacimento perché nessuno lo infastidisce. Scintille con Mirallas7 CALHANOGLUIl gol di testa è molto bello, da centravanti, prima ci aveva provato di sinistro, ma Lafont aveva deviato.6,5 SUSOVivace e ispirato, è suo l’assist per il vantaggio milanista. Di sinistro impensierisce Lafont36’ st CASTILLEJO sv5 PIATEKAssente nel primo tempo, non cresce dopo, poi esce.29’ st CUTRONE 5,5 Si mangia un gol21 BORINIGioca davanti, ma forse fa la cosa migliore in un ripiegamento difensivo su Mirallas.43’ st LAXALT sv7 GATTUSOCapisce che la Fiorentina è svuotata e la colpisce: corre ancora per la Champions.ARIANI 5,5Qualche incertezza sui falli in mezzo al campo