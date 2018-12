Lazio-Torino, le pagelle: Correa stenta, Ciro non gira

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Occasioni, episodi e tanto agonismo in una vera sfida per l’Europa. Finisce 1 a 1 all’Olimpico ed è forse il risultato più giusto contro il Toro nell’ultima gara dell’anno. Una buona Lazio non va oltre il pareggio: nuovo passo indietro sotto porta dal punto vista del cinismo, ma al giro di boa il quarto posto è conservato.STRAKOSHA 6Viene salvato prima dall’incrocio e poi dal palo su De Silvestri. Facile una parata su un tiro dalla distanza di Ansaldi. Per poco non intercetta il penalty di Belotti. Reattivo.LUIZ FELIPE 6C’ha preso gusto a inserirsi, entra addirittura in un paio d’azioni offensive. Nella ripresa è in ritardo su Belotti e rischia più volte il secondo giallo. Salva però su De Silvestri a porta vuota. Intraprendente.ACERBI 6,5Resta dietro, imposta e manovra dalla retroguardia. Dopo il 70’ si lancia nell’area del Toro e invoca un rigore su una spinta di Meite. Concentrato.RADU 6Entra a gamba tesa senza timore su ogni pericolo, dalla sua parte non si passa per un tempo. Nella ripresa però Iago Falque cresce e lui è stanco.MARUSIC 4,5E’ paradossalmente la sua miglior gara in fase di spinta con due filtranti top per Immobile e Correa. Marca male da dietro Belotti, che si lascia cadere. Poi si fa espellere. Ingenuo.PAROLO 6Torna davanti alla difesa, deve fare sempre e solo il lavoro sporco. Sfortunato su una respinta sotto porta di Sirigu, non c’è il giusto rimpallo. Generoso.MILINKOVIC 7Tacchi, punte, dribbling e filtranti. Perde alcuni palloni, ma ne spedisce uno con un missile all’incrocio dei pali. Una prodezza, un fenomeno.LULIC 6E’ più preciso e diligente, ma meno indemoniato del solito. Crossa e arriva poco sul fondo. All’ultimo però in difesa è più che prezioso. Stoico.CORREA 5,5Le sue accelerate fanno paura, gli mancano sempre lucidità e cattiveria. E’ molle anche quando arriva alla conclusione davanti alla porta. Fumoso.LUIS ALBERTO 6,5Inventa e pennella da qualunque mattonella. L’assist di spalla per Immobile è da standing ovation. Djidji gli nega la gioia murando la porta. Mago, anzi genio.IMMOBILE 5E’ suo il primo vero sussulto di destro. Può fare di più di un pallonetto sballato a tu per tu con Sirigu. Sbatte due volte all’ultimo su Djidji e altre due è impreciso. Irriconoscibile.LEIVA 6Ha il merito di servire a Milinkovic il pari e non al top dà più sostanza alla manovra. Viene ammonito per un intervento irruento nel finale. Nervoso.WALLACE 5Mezz’ora antistatistica. Sbaglia praticamente tutto: appoggi, interventi, passaggi, rinvii, crosso. MaldestroCAICEDO NGINZAGHI 5,5La sua Lazio inizia bene, il rigore del Toro lo manda nel caos. Rispolvera il 4-3-2-1 per acciuffare il risultato nella ripresa, poi di nuovo il 3-5-2 dopo il pareggio. Confuso.IRRATI 4,5Non dà il secondo giallo a Izzo, fischia un penalty molto generoso e sorvola all’inizio su Marusic e poi su Acerbi. Non ha lo stesso metro di giudizio, tranne che sul rosso. Disastro.