Lazio, Correa praticamente fuori. Pereira in pole per sostituirlo

Brutta tegola per la Lazio a poche ore dal derby. Correa ha riportato un problema al polpaccio. Avrebbe ricevuto una botta in allenamento sulla cicatrice dell'infortunio precedente. Ha forte dolore e per vederlo in campo serve un miracolo. Proverà nel prepartita. Quasi scontato il forfait. Inzaghi alle 18 farà la riunione tecnica. Pereira è in pole position per sostituirlo. Meno probabile l'impiego di Muriqi.

Ultimo aggiornamento: 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA