Lazio, tutti a pranzo nell'agriturismo, paga Radu

Tutti a pranzo fuori, paga Stefan Radu. Ottenuto il reintegro, il difensore della Lazio, approfittando del pomeriggio libero, ha portato tutta la squadra nell’agriturismo Malga Maraia, a due passi da Misurina, località vicina ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro estivo. Antipasto tipico di montagna. Rotolo di patate alla pancetta e ricotta affumicata, casunzie e lasagna per primo. Un modo per scusarsi e un’occasione per fare gruppo, festeggiando in rientro in rosa. Tutti presenti, compreso il mister Simone Inzaghi, e il club manager, Angelo Peruzzi. In mattinata la squadra si è allenata sul campo Zandegiacomo, all’indomani della vittoria contro la Top 11 Radio Club 103, selezione dilettantistica locale. Ultimo aggiornamento: 16:32





