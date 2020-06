Lazio, primo test a Formello. Patric: «Non molliamo, manca poco»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non si molla, manca poco». Patric Gabarron suona la carica. Il terzino della Lazio, impiegato da Simone Inzaghi nel corso della stagione anche a centrocampo, si affida ad Instagram per tenere alta l’attenzione. Lo spagnolo in mattinata ha partecipato al primo test amichevole post lock-down nel centro sportivo di Formello. Una partita in famiglia 11 contro 11 per verificare lo stato di forma dei giocatori (tra i migliori, secondo i dati, Acerbi, Lazzari, Marusic e Luis Alberto, autore di un gol su rigore) e l’intesa tra i compagni nelle varie situazioni di gioco. Domani la squadra avrà un giorno di riposo per ricaricare le energie e proiettarsi da lunedì verso la sfida con l’Atalanta. Il 24 giugno è in programma la trasferta di Bergamo alle 21:45. Un orario insolito che ha costretto Inzaghi a posticipare l’orario delle prossime sedute, che inizieranno nel tardo pomeriggio. Contro i nerazzurri non ci sarà Lulic, ancora alle prese con la riabilitazione post intervento alla caviglia dello scorso inverno.