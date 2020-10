«Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso» e proprio come il guerriero di Fiume e Sand Creek di De Andrè anche Akpa Akpro si è aggrappato ai sogni per restare vivo. Quando tutte le luci sembravano essersi spente. Nei mesi bui in cui era rimasto senza squadra e si allenava da solo con un preparatore atletico. Quando le favole che ti raccontavano mentre diventi grande capisci che quasi sempre restano imprigionate nelle pagine colorate dei libri dei bambini. Non sempre però. Perché spesso le favole non sono altro che la descrizione della realtà. «Akpa tocca a te» gli ha detto Inzaghi al minuto 67 della sfida contro il Borussia Dortmund. Sarebbe bastato già questo, l’esordio in Champions, per scrive una storia bellissima. Per essere una favola serviva altro. La corsa, il passaggio alla cieca di Immobile e lui lì puntuale all’appuntamento con il destino. Un destino che gli si era rivoltato contro nel momento migliore della sua carriera. «Chiusi gli occhi per tre volte e mi ritrovai ancora lì». Già, crederci era difficile. Gol. Decisivo.



CALCIO NELLA CITTÀ DEL RUGBY

Contro una delle squadre più forti della Champions. Gli occhi che s’illuminano e tornano quelli del bambino che tra le strade di Tolosa (francese ma con passaporto ivoriano) sognava di diventare un calciatore. Una sfida difficile per chi sceglie il calcio nella patria del rugby. Soprattutto negli anni in cui il Tolosa rugby vince tutto e la squadra di calcio invece si alterna tra serie A e serie B. In famiglia però prediligono tutti la palla rotonda. Ha due fratelli, Jean-Louis e Jean-Jacques, entrambi calciatori. Lui, Jean-Daniel, è quello più famoso. Era l’estate del 2016 quando si trova al centro delle voci di mercato, dopo un pregevole campionato disputato con il Tolosa, 33 gare in Ligue 1 e apprezzamenti da mezza Europa. Lo vogliono il Galatasaray, il Trabzonspor, la Fiorentina e il Villareal. Poteva essere l’anno della svolta. Diventò un incubo. Si rompe il bacino, un problema alla struttura ossea alla base della spina dorsale. Si opera a settembre, torna in campo a dicembre, appena due partite e si rompe di nuovo. In estate si ritrova svincolato. Lui che appena due anni prima, nel 2015, aveva vinto la Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio di Gervinho e Tourè. Mesi lunghi e difficili. Poi a febbraio 2018 la chiamata che gli cambierà la vita. Lotito lo vuole alla Salernitana. Ricomincia da capo.



RINASCITA

A Salerno rinasce. Una delizia per Ventura che ne loda le doti atletiche e la duttilità. L’ex tecnico della Nazionale però fa l’errore di toglierlo nell’ultima gara contro lo Spezia. Lotito esplode di rabbia. C’è anche un video del presidente che urla: «Ha tolto Akpa, ha rovinato tutto!». In estate il numero uno biancoceleste lo porta alla Lazio tra lo scetticismo generale. Il giorno della firma arrivano anche le parole di Drogba, suo amico, ad incoraggiarlo: «Forza! Congratulazioni per questa sfida». Un’altra vita. L’ennesima. «E’ sottovalutato» dice Inzaghi che in ritiro ne è rimasto stregato. Tanto da regalargli l’esordio in Champions nel momento più difficile della partita. Simone ha il tocco. I due condividono anche un piccolo primato: il gol al debutto. «Un sogno da bambino diventato realtà». Corri Akpa, corri. Adesso non fermarti più.

