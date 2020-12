Lazio, Inzaghi: «Il Bayern uno stimolo». Luis Alberto: «Giocheremo senza paura»

«Sfidare i campioni in carica sarà uno stimolo». Simone Inzaghi ha preso con filosofia l'esito del sorteggio di Nyon, che ha "regalato" alla sua Lazio il Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League. «Penso che tutte le squadra di prima fascia fossero nell’élite mondiale - ha detto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Benevento del fratello Pippo -. Affrontiamo il Bayern campione d’Europa ma sarà di grande stimolo per tutti e un motivo di crescita. Sappiamo chi andremo a incontrare, adesso dobbiamo resettare per due mesi il discorso Champions per cercare di arrivare alla partita di febbraio nel migliore dei modi». Sul sorteggio col Bayern si è espresso anche Luis Alberto in un tweet: «È un sorteggio complicato, affronteremo i campioni in carica ma senza paura e sempre a testa alta».

APPROFONDIMENTI L'AVVERSARIA Lazio, dopo Haaland c'è Lewandowski: Inzaghi pesca il...

In Germania l'accoppiamento è stato accolto con un sereno ottimismo da parte di stampa tedesca e dallo stesso Bayern, ma il direttore Hasan Salihamidzic ha precisato: «La Lazio è un avversario scomodo, lo avete visto nel girone contro il Borussia Dortmund. È sempre difficile giocare contro le squadre italiane, ma sarà bello andare a Roma»

© RIPRODUZIONE RISERVATA