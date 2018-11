Lazio, Immobile e la "mossa del coccodrillo". Tare verso il rinnovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il coccodrillo come fa. Ciro Immobile come Marcelo Brozovic. L’attaccante della Lazio imita il centrocampista dell’Inter che per primo in questa stagione ha inaugurato un modo di respingere le punizioni avversarie rasoterra. Come? Il bomber si posiziona dietro la barriera, formata dai suoi compagni di squadra, e nel momento del tiro si allunga fino a sdraiarsi, proprio come un coccodrillo. Da qui il nome della mossa che sui social network sta spopolando tra video e foto.VERSO MARSIGLIAIntanto, la Lazio è tornata ad allenarsi a Formello. Esercizi di scarico per i protagonisti della vittoria di ieri con la Spal, seduta normale per chi è subentrato o rimasto a riposo. In vista del match d’Europa League con il Marsiglia, in programma giovedì sera all’Olimpico, il tecnico potrebbe optare per un turnover ragionato. Proto, Luiz Felipe, Berisha e Correa sono gli indiziati numero uno per avere una maglia da titolare.RINNOVOSul fronte rinnovi, infine, una grande novità. Si attende solo l’ufficialità per il prolungamento di contratto del direttore sportivo Igli Tare fino al 2020. Un premio all’ottimo lavoro svolto dal dirigente albanese da parte del presidente Claudio Lotito.