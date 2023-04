Lazio, ora i colpi di Luis Alberto sono gli occhi di tutti e in Spagna lo rivogliono in Nazionale

La Lazio avrà tanti motivi per superare l’esame Spezia. Sarri ci crede, ma ha già messo sull’attenti i suoi. Il tecnico sa che servirà una prestazione ancor più importante di quella contro la Juventus per restare saldi al secondo posto e per questo si affiderà alla miglior formazione possibile. Ma tra la voglia di tornare al gol di Immobile e Felipe Anderson e l’entusiasmo per la doppia cifra di Zaccagni, al Picco sarà imprescindibile un’altra prestazione sopra le righe da parte di Luis Alberto.

Luis Alberto, numeri da giocatore totale

Lo spagnolo ormai è un leader a tutto tondo. In campo chiede sempre la palla anche se pressato. I compagni si fidano di lui, ecco perché in situazioni dubbie lo seguono. Contro la Juventus è stato lui a riposizionare la difesa dopo l’uscita momentanea di Casale, comunicazione fatta poco dopo a Sarri che, stupito, è riuscito solo ad annuire. Che trasformazione il Mago, che avrà anche numeri inferiori sotto porta rispetto a prima, ma adesso è diventato un giocatore totale, fondamentale in entrambe le fasi come confermato anche sabato scorso. A 59 passaggi con l’89% di precisione e 2 tiri riesce ad accostarci anche 7 palloni recuperati.

Lazio, in Spagna rivogliono Luis Alberto in Nazionale

Superfluo sottolineare però che la vera perla è stato il colpo di tacco per liberare Zaccagni. Per Luis si è trattato del 5° assist stagionale (il 4° in campionato) mentre sono 6 le marcature in tutte le competizioni. Statistiche che sembrerebbero alla portata, ma raramente il numero 10 ha dato una sensazione così netta di superiorità in campo, tant'è che i suoi colpi adesso hanno un effetto talmente forte che sono arrivati fino in. Fioccano infatti i forum che chiedono se possa far comodo alla nazionale die addirittura sul seguitissimo portale Marca la risposta affermativa ha raggiunto l’89% dei voti. C’è sempre più voglia di Luis Alberto, ma ora a goderselo è solamente la Lazio. Il numero 10 non ha mai nascosto il sogno di tornare al, ma il suo club del cuore dovrà ancora attendere. In primis perché il contratto scadrà nel 2025. In più perché il Mago ha pronte altre gemme decisive per la corsa, magari a partire già da stasera contro lo