Lazio, c'è l'occasione per una ripartenza Champions

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Servirà la testa prima ancora dei muscoli. Serviranno le energie mentali più di quelle fisiche. Nulla è compromesso nella corsa alla Champions League, specie dopo il ko del Milan in casa della Juventus. Chiaro che quanto accaduto mercoledì a Ferrara abbia lasciato un segno sulla testa dei giocatori della Lazio. Quel rigore, molto dubbio, fischiato all’ultimo minuto è stato un brutto sgambetto come rimarca Inzaghi: «Noi facciamo scuola per quanto riguarda la Var. Siamo stati i primi a subire espulsione su un rigore a favore, i primi a subire rigore su ammissione di simulazione dell’avversario. Il nostro ds è stato anche multato, mancano 9 partite, vogliamo giocarla fino in fondo. Con il campo che dice da che posto in classifica siamo. Non vogliamo fattori esterni. Abbiamo avuto problemi in passato con il Var, non ci voglio tornare. Con il Toro l’anno scorso abbiamo perso 3 punti e Immobile per la partita successiva. Un punto a Ferrara poteva essere decisivo per la classifica finale. La mia dirigenza ha detto qualcosa, ha pagato, noi vogliamo rispondere solo sul campo». I biancocelesti devono subito rimettersi in piedi e dimostrare ancora una volta di meritare più di tutti quel quarto posto che inseguono da due anni. Questo pomeriggio all’Olimpico arriva il Sassuolo, la squadra ostica e non certo semplice da affrontare. Sarà fondamentale l’approccio alla gara, quello che è mancato in casa della Spal, perché al netto del rigore fatale, è mancata quella cattiveria vista nelle sfide precedenti. I biancocelesti soffrono i tanti impegni ravvicinati perché bruciano parecchie energie. Concetto che il tecnico Inzaghi non manca di sottolineare: «Succede. Venivamo da un’ottima partita, abbiamo preparato la Spal in poco tempo, ma bene. Nel post match di Ferrara l’ho detto, dovevamo essere più cinici, ci hanno aspettato, dovevamo essere spietati». Ma come detto nulla è perso e soprattutto c’è ancora la gara di recupero con l’Udinese che può rendere la classifica decisamente più bella.A FORMELLO C’È VERONIn questi giorni Inzaghi ha lavorato molto sulla testa dei suoi ragazzi. L’obiettivo è quello di trovare l’equilibro tra i primi e i secondi tempi. Guardandoli si traggono statistiche diametralmente opposte e le distrazioni fatali degli ultimi minuti sono costate già 11 punti in classifica. E’ sotto gli occhi di tutti che nella seconda frazioni i biancocelesti calino d’intensità e soprattutto di attenzione. Per questo il tecnico laziale sta lavorando proprio su tale aspetto: «Noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi, sulla nostra maturazione. Abbiamo fatto bellissime cose. Veniamo da un ko che brucia. Massima attenzione al Sassuolo, può creare insidie, già l’ha fatto contro squadre importanti» spiega Inzaghi. Quella di questo pomeriggio è una sorta di rivincita in chiave Champions e bisogna approfittarne soprattutto alla luce dei risultati di ieri. A spingere la Lazio ci saranno più di 40 mila persone questo pomeriggio a colorare l’Olimpico. Intanto gradita sorpresa a Formello: a far visita a Simone e ai giocatori è arrivato il grande ex Juan Sebastian Veron.