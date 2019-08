Lazio, 12-0 alla Primavera, ma Lazzari si ferma: frattura alla mano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altra amichevole. Altra vittoria. Questa volta contro la Primavera di Medichini. La Lazio di Simone Inzaghi a Formello vince 12-0. Un match utile per verificare la condizione dei giocatori a pochi giorni dall’inizio del campionato e per perfezionare i movimenti del 3-5-2. Ottima prova per Parolo, autore di una tripletta, Luis Alberto in gol con un cucchiaio, Vavro, Immobile e Correa, finiti sul tabellino dei marcatori. Nella ripresa a segno anche Patric, Berisha e i giovani Nimmermeer (doppietta) e Scaffidi. Lavoro differenziato per Wallace e Caicedo, mentre Milinkovic assiste dalla panchina. L’unica brutta notizia riguarda Manuel Lazzari, che durante il test si è infortunato alla mano, procurandosi una frattura. Verrà operato e nel giro di una settimana dovrebbe tornare ad allenarsi con un tutore In carbonio. La gara con la Sampdoria in programma il 25 agosto è a rischio, mente per il derby del 1 settembre con la Roma potrebbe essere. Al suo posto verrà impiegato uno tra Marusic, che sta recuperando da un problema muscolare, e Patric.