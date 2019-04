La Corneto Tarquinia si prepara al rush finale di stagione

La Corneto Tarquinia è capolista del girone A del campionato di Promozione con 79 punti frutto di 26 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte con la realizzazione di 77 reti mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco per 25 volte. La prima della classe nell'ultimo turno di campionato ha vinto col punteggio di 4-0 sulla compagine Csl Soccer che si trova al settimo post con 47 punti. Nel prossimo turno di campionato la Corneto Tarquinia sfiderà in trasferta la compagine Aurelio Roma Academy che è il fanalino di coda del campionato con 8 punti. La capolista ha un margine di vantaggio sulla seconda di cinque punti che è la compagine Compagnia Portuale Cv2005 (74 punti).

