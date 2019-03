Milan, Kessie a rapporto dopo la lite nel derby

Franck Kessie a rapporto dai dirigenti del Milan per la lite con Lucas Biglia durante il derby di due settimane fa, prima della pausa per le nazionali. Rientrato a Milano dopo gli impegni con la Costa d'Avorio, il centrocampista è stato subito convocato a Casa Milan e, come da regolamento interno, è stato multato per il battibecco con il compagno di squadra (a sua volta chiamato a rapporto e sanzionato nei giorni scorsi, anche se il suo comportamento è considerato meno grave) che ha fatto arrabbiare non poco Leonardo, Paolo Maldini e Rino Gattuso. L'allenatore incontrerà il giocatore nel pomeriggio a Milanello, dove Kessie è atteso per una seduta personalizzata visto che il resto della squadra si è allenata in mattinata. Con un solo allenamento a disposizione, domani, è probabile che Kessie sia destinato alla panchina sabato nella trasferta con la Sampdoria, a vantaggio proprio di Biglia che durante la sosta è rimasto a Milanello e potrebbe trovare spazio fra i titolari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA