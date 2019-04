Mancini: «Kean? Non se ne può più di buu razzisti»

«L'atteggiamento usato contro Kean è insopportabile. Bisogna stigmatizzare i buu razzisti, non se ne può più. Serve prendere posizione, agire anche duramente, affinché queste cose finiscano». Così il ct della Nazionale, Roberto Mancini, dopo gli ululati razzisti all'attaccante della Juventus nella gara di Cagliari. Sull'esultanza del giocatore invece Mancini spiega: «È un ragazzo e magari la prossima volta probabilmente non lo farà, però magari si è sentito in difficoltà».

