Kean, rap con giallo su Instagram: «Una donna in mutande nel video? No, è Zaniolo»

L'Italia Under 21 si prepara agli Europei e, in ritiro, i calciatori si rilassano. Moise Kean, ad esempio, canta e rappa nella sua stanza e sul letto si intravede (in apparenza) una donna in mutande. In tanti si sono subito domandati chi fosse quella persona. La smentita però è arrivata in fretta: "Smettetela di dire che è una donna. Anche se sembra una donna, lui è Zaniolo". La conferma arriva dallo stesso giocatore della Roma: "Sono io, ragazzi".

Ultimo aggiornamento: 17:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA