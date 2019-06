Mbappé il più costoso al mondo, Insigne primo degli italiani

C'è un terzetto di bomber, che farebbe gola a mezzo mondo, in testa alla classifica dei 100 calciatori più costosi stilata dal Cies. Secondo l'Osservatorio Internazionale di Studi dello Sport, a oggi il giocatore più 'caro' della terra è Kylian Mbappè con un valore di mercato di 252 milioni di euro. Dietro al talento francese del Psg ci sono Momo Salah del Liverpool (219,6) e Raheem Sterling del City /207,8). 'Solò 4/o Leo Messi che per il Cies vale 167,4 mln, una valutazione che tiene e conto di diversi indicatori di mercato e che soprattutto è condizionata da un parametro fondamentale: l'età del giocatore (gli altri sono i minuti giocati, la scadenza di contratto, i gol fatti, le potenzialità di mercato e il club di appartenenza). Ecco perchè l'altro 'mostro' del XXI secolo, Cristiano Ronaldo, si trova appena in 20ma posizione con un valore di 118,1 milioni. Nella top 100, che prende in esame i 5 maggiori campionati europei, c'è spazio anche per la Serie A (Dybala 23mo, Piatek 44mo, Bentanacur 46mo, Skriniar 64mo, Cancelo 66mo, Zielinski 68mo, Ruiz 89mo, Milik 96mo, Icardi 99mo) e solo per 4 italiani: Insigne 53esimo con un valore di mercato di 75,1 mln, Zaniolo 74mo (68,3 mln), Chiesa 92mo (63 mln) e Gigio Donnarumma, 100mo e un valore di 61 mln.

Ultimo aggiornamento: 14:41

