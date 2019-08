Marotta ribalta il rapporto Juve-Inter: ora in difficcoltà ci sono i bianconeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da rivali ad alleati. Dai colpi proibiti all’affare che, per ragioni tattiche e finanziarie, metterebbe tutti d’accordo. Dopo due mesi di sgarbi, dispetti e accesi duelli, Inter e Juventus potrebbero risolvere i rispettivi problemi offensivi, riprendendo i discorsi per lo scambio Icardi-Dybala. Un’idea mai tramontata in realtà, capace di stuzzicare Beppe Marotta pure nei giorni in cui la Juventus lavorava per una cessione di Dybala in Inghilterra. L’ad nerazzurro tra l’altro conosce molto bene la situazione di Paulo e l’annosa questione dei diritti d’immagine che, mercoledì notte, ha fatto saltare anche l’operazione con il Tottenham. Senza l’accordo economico con la Star Image, la società che gestisce i diritti d’immagine dell’ex Palermo, gli Spurs hanno deciso infatti di cambiare obiettivo e di virare su Lo Celso. Servirà comunque del tempo per riaprire la trattativa tra Inter e Juventus. Per due motivi: 1) l’ex capitano nerazzurro è determinato a intralciare i piani della sua società, rifiutando in questa fase qualsiasi destinazione; 2) per sedersi al tavolo della pace, Marotta e Paratici devono prima deporre le armi. L’operazione tutta argentina regalerebbe, poi, una ghiotta plusvalenza, sugli 80 milioni. Al contempo eviterebbe all’Inter di dover cedere ad una cifra più bassa Icardi, ancora più svalutato dopo l’arrivo di Romelu Lukaku (contratto di cinque anni da circa 9 milioni di euro a stagione bonus inclusi).ESUBERINon solo Dybala (ancora nel mirino di Bayern e Psg), la Juventus non è riuscita a vendere in Inghilterra nemmeno Mandzukic, Rugani, Perin e Matuidi. L’attaccante croato ha cercato fino all’ultimo di raggiungere Manchester, ma le condizioni prospettate dagli inglesi non hanno convinto il ds Paratici, rimasto a Londra per diversi giorni proprio per provare ad incassare dei soldi dalle cessioni degli esuberi di lusso. Ma anche il prestito offerto dall’Arsenal per Rugani è sembrato poco conveniente per i Campioni d’Italia, orientati ad ottenere intorno ai 35 milioni di euro dalla vendita dell’ex centrale dell’Empoli. Ancora più difficile, dopo il no del Benfica, piazzare il portiere Perin. Ecco che pure per i bianconeri sarà inevitabile chiedere aiuto agli agenti più esperti e navigati per trovare una collocazione al gruppo dei calciatori fuori dai programmi del club. Un intermediario molto attivo in Germania ha invece portato un’offerta (prestito con diritto di riscatto) del Bayern Monaco per Perisic. Pillole finali: Praet è un nuovo calciatore del Leicester (20 milioni alla Sampdoria); il Napoli non molla Lozano (Psv) e il fantasista colombiano James Rodriguez (contattato pure da Cristiano Ronaldo); Mario Balotelli è vicino al Flamengo; Pulgar lascia il Bologna e va alla Fiorentina.