Il centrocampista della Juventus Emre Can è costretto a fermarsi per un problema alla tiroide. «Dovrà essere sottoposto - informa una nota del club bianconero - ad approfondimenti clinici e strumentali per un nodulo tiroideo che potrebbe anche necessitare di un trattamento chirurgico».

