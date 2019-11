Zaniolo festeggia sui social: «Prima doppietta in azzurro... Indimenticabile»

Tutte le emozioni di una serata magina in un post: «Una serata perfetta e indimenticabile, prima doppietta in Nazionale A... un altro sogno esaudito». Così Nicolò Zaniolo su Instagram “racconta” le emozioni vissute a Palermo, con la sua super prestazione - al di là della doppietta - nel 9-1 rifilato all'Armenia. Con le due reti segnate allo stadio Barbera, Zaniolo è diventa anche il più precoce marcatore della Roma in maglia azzurra (20 anni e 139 giorni), superando l'ex capitano Daniele De Rossi (in gol a 21 anni 42 giorni). Ovviamente tra i commenti spunta subito l'orgoglio di mamma Francesca Costa: «Nel blu dipinto di blu... Vola, vita».



Mamma che poi si è confessata ai microfoni di Rete Sport. «Ho visto la partita a casa dai miei genitori. Non ci abituiamo mai a Nicolò, io piangevo mentre mio marito urlava» ha confessato, sottolineando come sia «maturato molto, a volte non sembra nemmeno un ventenne». Che però punta ad arrivare in alto. «Ha i suoi sogni e per scaramanzia non li dice a nessuno. Io per lui spero che un giorno vinca il Pallone d'Oro» conclude.

