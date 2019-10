Inzaghi: «Il primo posto, si può fare». Milinkovic: «I meriti non sono miei»

Una Lazio dalla doppia faccia ribalta il Rennes. Uomo partita Milinkovic, che dopo il suo ingresso si è regalato un gol e un assist: «Ha fatto un bel gol - ammette l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi - al di la di chi gioca dobbiamo comunque avere una buona costruzione, di solito l'avevamo fatta molto meglio di stasera. L'ingresso di Luis Alberto e Milinkovic ci ha aiutati, sono giocatori importantissimi. Siamo contenti, per noi era importante dopo la prima sconfitta. Ora è tutto aperto». «Nel primo tempo», prosegue l'allenatore biancoceleste, «dovevamo fare meglio in costruzione, siamo stati bravi nonostante il gol preso e abbiamo trovato una vittoria molto importante per noi». Una Lazio vincente ma non senza soffrire per un'ora di gioco prima della rimonta: «Ô il nostro percorso - osserva Inzaghi - noi le partite ce le dobbiamo sempre guadagnare e sudare. Complice anche il Rennes perché non era facile trovare spazi e comunque alla fine li abbiamo trovati, soprattutto nel secondo tempo grazie a una costruzione migliore. Dovremo analizzare il gol subito, perché una squadra come la nostra non può permetterselo». Biancocelesti sotto nel pallino del gioco e al 10' della ripresa anche sotto di un gol, poi gli ingressi di Luis Alberto e Milinkovic, decisivi entrambi nel costruire il gol del pareggio del serbo al 19', che poi si è ripetuto nel servire Immobile al 30' per il 2-1. Il serbo sembra tornato quello di due anni fa, anche se preferisce volare basso: «Non l'ho cambiata io, l'ha cambiata la squadra - le parole di Milinkovic - Io e Luis abbiamo alzato il ritmo, abbiamo vinto e ora siamo più tranquilli anche in Europa. Purtroppo oggi non siamo riusciti a fare bene nel primo tempo, ma l'importante era vincere e guardare avanti. Ô importante vincere anche quando non giochi bene. Due successi consecutivi ci danno la motivazione per andare a vincere a Bologna». Dall'altra parte, buone le prove dell'ex giallorosso Grenier, del giovanissimo Camavinga e Niang: «Se mi piacerebbe tornare in Italia? Per ora penso a fare bene nel Rennes - ha glissato l'ex rossonero - ho dei bei ricordi in Italia e se dovesse ripetersi l'occasione ne sarei contento».

