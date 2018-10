Inter, Spalletti: «Complimenti a Nainggolan. Bene Icardi ma deve aiutarci di più»

Ultimo aggiornamento: 23:34

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria conquistata contro il Psv.«Se dai spazio al Psv, loro hanno una fisicità importante e grandi colpitori di testa, per cui abbiamo tentato di andare a scegliere il momento di abbassarci e, spesso, di andare a togliere i tempi con pressione. Abbiamo fatto abbastanza bene. Stasera a Nainggolan gli si fanno i complimenti perché l'ho rivisto sui suoi livelli. Ha avuto questo infortunio che l'ha penalizzato. Politano? Bene anche lui, che ha punzecchiato molto l'avversario. Ok anche Brozovic e Vecino, anche se potevamo giocare meglio qualche palla invece di rigiocarla indietro, bruciando 3-4 calciatori al posto di far valere la superiorità numerica. Nella gestione ancora abbiamo dei momenti dai quali non prendiamo il massimo"."Abbiamo scalato frequentemente in avanti e non ci siamo solo preoccupati di avere superiorità numerica in difesa, accettando l'uomo contro uomo. In questo modo, si è potuto gestire la partita in zone alte. Qualche pallata dietro la linea l'abbiamo subita, loro sono maestri con quei due velocisti come Lozano che è davvero bravo"."Mauro ha caratteristiche precise. In fase di realizzazione non ha punti deboli, è perfetto. Qualche volta, come nel secondo tempo, deve pensare più a venire incontro come ha fatto nel finale di gara togliendoci da momenti difficili. Quando vuole, sa essere più alto e più grosso di quello che è. Questo lo deve fare più spesso. In area di rigore poi è un animale".