Inter-Roma, le pagelle: il risveglio di Nzonzi, le delizie di El Shaarawy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MIRANTE 6,5Notevole parata su zuccata ravvicinata di Lautaro, qualche brivido su alcune trattenute non proprio irresistibili. Bravo e fortunato, il che non guasta mai. Ranieri è stato lungi-Mirante.FLORENZI 6Messo in mezzo, spesso e volentieri da Perisic e Asamoah, e con Under che non sempre riesce a dargli una grossa mano (ma non lo fanno nemmeno Zaniolo e Kluivert), se la cava dignitosamente, anche se a fatica. Si propone bene in avanti in più di un’occasione. Stremato, non colpevole, anche se Perisic, nel gol, gli passa dietro.FAZIO 6,5Libera l’area di rigore da molti palloni alti e velenosi, rischia la frittata con un quasi autogol su tiro di Asamoah. Autoritario.JESUS 6Efficace nelle chiusure, cerca di rischiare il meno possibile. Da titolare per caso a protagonista in una serata in cui c’è stato da soffrire. Sulle palle alte, Lautaro, rischia di farlo secco, buono un intervento in corsa su Icardi.KOLAROV 6,5Subito un assist, poi un quasi gol con una botta dai sedici metri. Dici, è tornato Kolarov. Dici giusto. Ottimo il contributo difensivo, pur concedendo qualche cross di troppo a Politano. Nel finale quasi non “inciampa” sul gol vittoria.CRISTANTE 6,5Si piazza dietro Nainggolan e comincia a correre, alla fine lo annulla. Soffre nella ripresa, fino all’ammonizione che gli farà saltare la prossima. Prova all’altezza, anche se sul gol di Perisic non segue Vecino e crea il panico nelle marcature.NZONZI 7Ordinato e pulito in ogni giocata, utile nelle palle alte nella propria area.Prestazione da campione del mondo. Ad aprile, ma meglio tardi che mai.UNDER 5,5Trotta dalla metà campo in su, spesso intruppando, a volte pungendo. Non continuo, ovvio, visti che non giocava titolare da tre mesi. La fase difensiva è solo teorica.PELLEGRINI 6,5Pillole di classe nella zona dei big, la trequarti, anche se il pressing sui difensori non sempre è coi tempi giusti. Si agita meglio in mezzo al campo, come mezz’ala da inserimento: in uno di questi sfiora l’appuntamento con il gol.EL SHAARAWY 7,5Un’altra prestazione da big. Utile a tutta fascia, e poi quella splendida rete, ormai si, con un tiro alla El Shaarawy.DZEKO 7Il primo tempo, in versione trequartista, è uno spettacolo per la vista: apre il gioco, difende il pallone, porta a spasso tutti, e le stampelle diventano pennelli. Nella ripresa viene abbandonato.ZANIOLO 5Manda in porta Pellegrini, come antipasto. Poi, niente di altro da segnalare. Pure lui abbandona Florenzi, che inevitabilmente va in apnea, anche sul gol di Perisic. Ci mancava l’ammonizione, pure lui salta il Cagliari.KLUIVERT NGNon fa in tempo a rendersi utile.RANIERI 6,5Peccato per la ripresa un po’ troppo rinunciataria dopo il primo tempo molto convincente. La Roma si mantiene nel gruppo Champions, la missione va avanti.GUIDA 6Si avvicina all’abbaglio (dà un rigore all’Inter, e non c’era), ma poi si salva. E sbaglia poco.