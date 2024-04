Inter, è festa al 95': segna Frattesi e l'Udinese crolla. La seconda stella è sempre più vicina

Segna Samardzic, ma Calhanoglu rimette tutto a posto su calcio di rigore. Poi Frattesi al 95’ ribalta l’Udinese e spinge nuovamente l’Inter a +14 dal Milan. La squadra di Gabriele Cioffi si complica la vita in un weekend nel quale la salvezza è diventata una vera e propria battaglia con il pari del Frosinone e i successi di Empoli e Cagliari.

L'Udinese va in vantaggio con Samardzic

C’è un record centrato dall’Inter: a Udine va a segno per la 31° volta su 31 in questo campionato e prima di ieri sera non era mai successo. È una gara avvincente, vivace e con continui capovolgimenti di fronte. L’Inter in meno di mezz’ora mette all’angolo l’Udinese. Okoye salva due volte su Calhanoglu e una volta sull'incornata di Lautaro; il gol della capolista sembra nell’area, ma i nerazzurri all’improvviso vanno sotto. Siamo al 40’ e nel suo unico vero affondo, i friulani sbloccano il risultato. Ottimo recupero di Kamara a centrocampo, pallone a Pereyra che allarga per Samardzic.

Il serbo controlla e batte Sommer con un tiro cross apparentemente innocuo che manda fuori tempo il portiere svizzero. La conclusione viene deviata da Carlos Augusto, c’è un fraintendimento tra Sommer e Dumfries e la palla finisce in rete.

L'Inter la ribalta con Frattesi

Nella ripresa segna subito Carlos Augusto, ma è in fuorigioco. Passano soltanto sei minuti e Okoye atterra Thuram in area. Per l’arbitro Piccinini è rigore. Dal dischetto si presenta Calhanoglu, che segna il 15° penalty su 15. Infallibile il turco dagli udici metri con il decimo gol del suo campionato. I nerazzurri mettono in campo Sanchez e Arnautovic e spingono in tutti i modi per ribaltare il risultato. Nel finale l’Udinese chiude ogni varco. Si difende con grande coraggio, rischia e cerca di ripartire in contropiede, ma non basta. Al 95’ raddoppia Frattesi dopo il palo di Lautaro. Il centrocampista è il più veloce di tutti a ribattere in rete e manda in estasi il popolo nerazzurro. Festa Inter con il +14 mantenuto e la possibilità di avvicinarsi alla seconda stella, magari proprio nel derby tra due giornate. Contro il Cagliari, però, mancheranno Pavard e Lautaro (erano diffidati).