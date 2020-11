Inchiesta tamponi, Pulcini medico della Lazio rinvia l'audizione in Procura

Rinviata l'audizione di Ivo Pulcini, responsabile sanitario della Lazio, in Procura federale. Il medico era stato convocato in via Campania a Roma per fornire alcuni chiarimenti sulla questione tamponi. «Una sciocchezza che non si sia presentato - precisa l'avvocato biancoceleste Gian Michele Gentile -. Ho sentito io la Procura Figc e ho concordato, per miei motivi di lavoro, lo slittamento. Ci incontreremo quasi sicuramente giovedì, resta da stabilire solo l'orario».

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Caso Tamponi: la procura di Avellino ipotizza reati gravi sul...

Ultimo aggiornamento: 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA