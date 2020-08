© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Smalling è l’obiettivo principale della Roma sul mercato. Paradossalmente più di Milik. Perché il centravanti la Roma ce l’ha (Dzeko) e se non matureranno le condizioni (tradotto: una soluzione fatta di scambi che per le casse giallorosse sia a costo zero) è già stato comunicato al bosniaco che non verrà concesso il via libera. Che poi Edin abbia un accordo con la Juventus e ricevuto una telefonata da Pirlo, poco importa. A Trigoria stanno provando ad uscire dall’angolo. Non semplice perché sia il Napoli che il club bianconero tengono bloccato il mercato. Paratici con l’intesa raggiunta con Dzeko e non liberando Milik per il quale continua ad offrire Romero (valutandolo 25 milioni, a bilancio figura a 20) e un conguaglio di 10 milioni, disposto eventualmente ad aspettarlo a zero il prossimo anno. De Laurentiis invece aprendo alla Roma ma alle sue condizioni. Ossia volendo imbastire un doppio scambio inserendo anche i cartellini di Veretout e Maksimovic, oltre a quelli già noti del polacco e Under. A Trigoria però il serbo non convince e l’intenzione è quella di non cedere Jordan, a meno di offerte ritenute molto vantaggiose (30 milioni). La volontà rimane dunque quella di sacrificare i soli Cengiz e Riccardi, girando la decina di milioni che arriveranno dalla Juventus per Dzeko.Intanto Jesus, dopo aver rifiutato il Cagliari, ha un’intesa con il Genoa e punta ad essere liberato a zero. Fazio ha due offerte, dal Villarreal e dalla Fiorentina. E Kolarov a breve sarà dell’Inter. Fienga, a Milano sino a metà settimana, ha come priorità il riscatto di Smalling. Il Manchester United, però, non ha più risposto alla Roma che non ha alzato la proposta originaria, 14 milioni . L’attesa non durerà a lungo.