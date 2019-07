Il Cynthia tra conferme e nuovi acquisti

Tra conferme e new entry, inizia a prendere forma il Cynthia 2019/20. Ieri vi avevamo dato notizia degli arrivi di Vassallo, Cannillo e Lukaj, ma non sono soltanto loro ad approdare in biancazzurro nell'anno del Centenario. Prima, però, partiamo da quelle che sono le conferme del club castellano, poche ma buone. Resteranno a Genzano Sciarra, Sistopaoli, De Gennaro, Silvagni e De Angelis. Per quanto riguarda invece i nuovi acquisti, si aggiungono ai già sopracitati il portiere ex Certosa Francesco Ferri reduce dalla vittoria del campionato, il centrocampista ex Almas Christian Fabiani (si tratta di un ritorno), gli attaccanti Damiano Fortuna e Francesco Giorgi e l'esterno Alessio Nanni. La rosa non è ancora definitivamente completata e nei prossimi giorni potrebbero firmare due difensori e una punta di livello, almeno per quanto ci risulta. Un Cynthia che ai prossimi nastri di partenza si presenterà come una squadra mediamente molto giovane ma con elementi di grande prospettiva. L'obiettivo sarà quello di disputare un buon campionato senza troppe fatiche.

