Sono arrivati segnali di ripresa da parte del Campus Eur. I bianconeri di Gabriele Geminiani avevano la necessità di vincere per risollevare una situazione di classifica deficitaria che avrebbe potuto complicarsi ancora di più. Il gol di Visconti nella sfida contro il Pro Cisterna ha regalato il sorriso e i tre punti al Campus che si è sganciato dal penultimo posto e ha guadagnato terreno in avanti. Mister Geminiani è rimasto soddisfatto della prova che ha visto rialzarsi i suoi ragazzi: «Abbiamo disputato una grande prestazione, soprattutto nella prima parte di gara, in cui abbiamo svolto una fase di possesso perfetta, solamente che non siamo riusciti a capitalizzare quanto abbiamo prodotto. Poi siamo stati bravi a difenderci negli ultimi minuti di gara quando abbiamo deciso di tenere il vantaggio e il Cisterna ha provato a sorprenderci con qualche palla lunga».Una vittoria che è servita per cancellare le note negative delle scorse giornate, in cui Geminiani ha recriminato soprattutto per le decisioni arbitrali subite due giornate fa: «È stato un periodo difficile, anche sfortunato, abbiamo pagato quello che è successo in casa contro il Formia. Ci siamo trovati con 3 punti in meno e 4 quattro squalificati, in questo momento staremmo parlando di un'altra situazione di classifica. È anche vero che abbiamo perso altri punti per colpa nostra, quindi dobbiamo rimboccarci le maniche e continuare a lavorare sodo perché il nostro obiettivo deve essere quello della salvezza».Il tecnico del Campus ha ben chiare le idee sulla crescita della proprio squadra: «Ammiro molto l’impegno dei ragazzi durante la settimana, ma dobbiamo migliorare sicuramente nella gestione della gara. In alcune fasi delle partite non siamo stati sempre lucidi e sicuramente è favorito chi ha maggiore esperienza. Noi siamo una squadra molto giovane, con l’età media più bassa del campionato, siamo consapevoli che possiamo subire questo fatto e sappiamo che dobbiamo lavorarci, cercando anche di avere più continuità nei risultati».Continuità che Geminiani spera di trovare già nella prossima sfida in casa dell’Atletico Vescovio, che sarà un vero e proprio scontro diretto per la salvezza: «Contro il Vescovio ci aspetta una gara dura, dobbiamo mantenere la calma e non dovremo mollare nell’arco dei 90 minuti. Sarà fondamentale cercare di portare gli episodi dalla nostra parte e dovremo stare attenti a tutti i particolari. Ci vorrà grande intensità e dovremo sfruttare la nostra migliorare arma che è quella della velocità».