Amatrice Rieti, la vittoria del cuore: batte il Campus Eur 1-2 e dedica il successo a Giovannini

RIETI - Un'Amatrice Rieti “vecchia maniera” sbanca la Capitale in rimonta, battendo il Campus Eur 2-1 e restando in scia al Montespaccato e agganciando momentaneamente il Pomezia che nel pomeriggio odierno ospiterà il Villalba.

Alla “vecchia maniera” perché stavolta a suonare la carica e a regalare i tre punti agli amarantoceleste sono stati Stefano Scipioni e il bomber Daniel Rossi, bravi a siglare i gol-partita dopo il vantaggio del Campus Eur con Calveri che, al 51' aveva scombussolato ulteriormente i piani a Gardini, dopo un primo tempo chiuso a reti bianche. Il pari è arrivato al 57' grazie all'ex difensore aquilano, mentre il 19esimo sigillo in campionato del forte attaccante capitolino è stato messo a segno al 79'.

Nei minuti finali, poi, la difesa dell'Amatrice Rieti ha saputo contenere il tentativo dei padroni di casa di recuperare lo svantaggio, conducendo in porto una vittoria da dedicare interamente a Lion Giovannini, che in settimana ha riportato la frattura del crociato anteriore del ginocchio destro, un infortunio che lo costringerà probabilmente a sottoporsi a intervento chirurgico e restare lontano dai campi per qualche mese.

«Ai ragazzi dico solo che ora devono vincere il campionato per me - ha scritto l'ex attaccante dell'Ascoli sul suo profilo social - Io un po' vi ci ho messo lì sopra, ora tocca a voi. Torno perché torno e poi mi divertirò ancora più di prima».